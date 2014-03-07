Депутат пропонує публічно обговорити кандидатуру на пост глави "Укрзалізниці"

Про це йдеться в заяві депутата, текстом якого володіє УНІАН.

"Я хочу запропонувати, щоб кандидат на посаду керівника "Укрзалізниці" публічно представив на відкритому засіданні (із широким залученням представників громадського сектору) парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту власну концепцію розвитку галузі", - йдеться в заяві Остапчука.

За його словами, новий керівник "Укрзалізниці" повинен бути професіоналом, оскільки ефективна робота відомства більш ніж на 90% залежить від якості управління, він повинен поставити перед собою завдання викорінити будь-які прояви корупції в ж/д галузі.

"Ми не можемо допустити, щоб революційною ситуацією скористалися для того, щоб поставити керувати "Укрзалізницею" чергового вчителя фізкультури. Це може не тільки викликати колапс в галузі, але й істотно підвищити ймовірність виникнення аварійних ситуацій при залізничних перевезеннях, що буде представляти загрозу життю і здоров'ю громадян", - сказано в заяві депутата.

При цьому Остапчук висловив сподівання, що за умови чесної і професійної роботи залізнична галузь може стати локомотивом успішних реформ в Україні, і в зв'язку з цим, на його думку, перші відчутні результати роботи будуть помітні вже через кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня генеральний директор "Укрзалізниці" Сергій Болоболін подав заяву про відставку після спілкування з новим міністром інфраструктури України Максимом Бурбаком, "який порекомендував прийняти таке рішення через політичну доцільність". Болоболін був призначений на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Разом з тим, начальник головного управління кадрів та соціальної політики відомства Михайло Головацький заявив про спроби політичного тиску з метою звільнення за власним бажанням начальників усіх шести залізниць країни, що входять до складу "Укрзалізниці".

27 лютого 2014 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Довідка УНІАН. Остапчук Віктор Миколайович є головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку.

23 лютого 2014 року Остапчук вийшов з фракції Партії регіонів і в даний час є позафракційним депутатом.