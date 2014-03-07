Туркменістан продовжив дію квот на перевезення для України

Міністерство автомобільного транспорту Туркменістану продовжило термін дії квоти дозволів 2014 року для здійснення перевезень вантажів українськими перевізниками автомобільним транспортом в Туркменістан або проходження транзитом її територією до 31 січня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Також Міністерство інфраструктури України нагадує, що при в'їзді на територію і проходженні транзитом територією цієї держави з власників автотранспорту іноземних держав стягуються такі збори і платежі: збір за в'їзд та прямування транзитом, збір за страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів перед третіми особами на термін перебування на території Туркменістану, збір за митне оформлення транзитних товарів, збір за проведення робіт з дезінфекції автотранспортних засобів, збір за різницю у вартості палива з власників автотранспортних засобів іноземних держав.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України домовилося з турецькими колегами про збільшення квоти дозволів Туреччини для українських автомобільних перевізників на 2014 рік.

Міністерство інфраструктури України отримало понад 1,2 тис. заявок на участь у розподілі разових дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень у 2014 році.

Мінінфраструктури спільно з Асоціацією міжнародних автоперевізників (АсМАП) планує розробити механізм контролю видачі, використання та повернення дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень.

Міністерство також має намір ініціювати введення бездозвільній системи здійснення міжнародних перевезень з Польщею, Фінляндією, Туреччиною, Словаччиною, Румунією, Латвією, Грузією та Вірменією.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.

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