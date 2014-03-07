У залізничній галузі України працюють понад 125 тис. жінок

Згідно з повідомленням, на залізницях та підприємствах залізничного транспорту жінки освоюють переважно такі професії, як бухгалтер, економіст, квитковий касир, телефоніст, телеграфіст та комерційний агент.

Водночас, у залізничній галузі щорічно здійснюється комплекс заходів щодо поліпшення умов праці жінок, зокрема, щодо зменшення запиленості та загазованості повітря робочої зони (робочих місць), зі створення нормального температурного режиму на робочих місцях, підвищення рівня освітлення робочих місць, зниження рівня шуму та вібрації на робочих місцях, механізації і автоматизації робіт, створення нових санітарно-побутових приміщень, проведення ремонту і реконструкції діючих санітарно-побутових приміщень, підготовки пунктів обігріву працівників до роботи у зимовий період.

Крім того, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я на залізницях України заборонено застосування праці жінок на важких умовах. Тому на залізницях України жінки не працюють електромонтерами контактної мережі, машиністами та помічниками машиніста, монтерами колії, провідниками зі супроводження вантажів на відкритому рухомому складі, регулювальниками швидкості руху вагонів, укладачами і помічниками укладача.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2013 році працевлаштувала 2631 молодого фахівця на підприємствах залізничного транспорту України.

Станом на 1 січня 2014 року, кількість працівників підприємств залізничного транспорту склала близько 340 тис. осіб, з них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осіб пенсійного віку, 17,1% - працівників з повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

У 2012 році в залізничній галузі завдяки проведеним заходам поліпшені умови праці 28 696 жінкам.