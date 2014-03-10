Toyota інвестує $48 млн у проект на території Ємену
Найбільший у світі виробник автомобілів, японський концерн Toyota інвестує 48 млн доларів в проект на території Ємену.
Договір, підписаний між єменськими владою і автоконцерном, що передбачає оренду землі площею 100 тисяч квадратних метрів у вільній економічній зоні в південному портовому місті Аден, передало 10 березня єменське державне інформаційне агентство Saba, пише ИТАР-ТАСС.
На цій території Toyota побудує кілька ангарів для зберігання автомобілів і запчастин, а також великі ремонтні майстерні.
Зазначена сума - 48 млн доларів - повинна бути реалізована вже в перший рік здійснення проекту, який розпочнеться на початку наступного місяця.
За словами керуючого вільної економічної зони Адена Абдельджалиля аш-Шааби, проект Toyota - один з найбільших в історії аденської регіону, який "сприятиме збільшенню податкових надходжень до місцевого бюджету, послужить розвитку інфраструктури порту і значно збільшить кількість нових робочих місць для місцевих жителів".
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