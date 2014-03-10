Toyota інвестує $48 млн у проект на території Ємену

Договір, підписаний між єменськими владою і автоконцерном, що передбачає оренду землі площею 100 тисяч квадратних метрів у вільній економічній зоні в південному портовому місті Аден, передало 10 березня єменське державне інформаційне агентство Saba, пише ИТАР-ТАСС.

На цій території Toyota побудує кілька ангарів для зберігання автомобілів і запчастин, а також великі ремонтні майстерні.

Зазначена сума - 48 млн доларів - повинна бути реалізована вже в перший рік здійснення проекту, який розпочнеться на початку наступного місяця.

За словами керуючого вільної економічної зони Адена Абдельджалиля аш-Шааби, проект Toyota - один з найбільших в історії аденської регіону, який "сприятиме збільшенню податкових надходжень до місцевого бюджету, послужить розвитку інфраструктури порту і значно збільшить кількість нових робочих місць для місцевих жителів".

Читайте такожToyota відкликає 2 млн машин через проблеми з програмним забезпеченням