Залізничний рух між Україною і Білоруссю здійснюється за графіком
10:49, 11 березня 2014Транспорт/Звя'зок
0
Рух поїздів у напрямку України здійснюється згідно з графіком, без будь-яких змін.
Продаж квитків на потяги не призупинявся
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Білоруської залізниці.
«Продаж квитків на всі потяги, що курсують з Білорусі до України, включаючи Крим, і у зворотному напрямі, не припинявся і також здійснюється в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.
Наразі курсує 11 пар міжнародних потягів формування БЗ, які сполучають Білорусь із столицею України і її великими адміністративними і регіональними центрами.
Крім того, через Білорусь прямують транзитні состави з Кишинева, Києва, Одеси і Дніпропетровська до Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого було припинено рух автобусів з Мінська до Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter