Залізничний рух між Україною і Білоруссю здійснюється за графіком

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Білоруської залізниці.

«Продаж квитків на всі потяги, що курсують з Білорусі до України, включаючи Крим, і у зворотному напрямі, не припинявся і також здійснюється в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Наразі курсує 11 пар міжнародних потягів формування БЗ, які сполучають Білорусь із столицею України і її великими адміністративними і регіональними центрами.

Крім того, через Білорусь прямують транзитні состави з Кишинева, Києва, Одеси і Дніпропетровська до Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого було припинено рух автобусів з Мінська до Києва.