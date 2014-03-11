Київський метрополітен має намір залучити кредит на 70 млн грн

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на залучення кредитної лінії в розмірі 70 млн грн, ідеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Читайте такожКабмін затвердив фінплан Київського метрополітену зі збитками 725 млн грн

Відповідно до тендерної документації, підприємство має намір залучити кредит терміном на 2 роки.

Кінцевий термін подання пропозицій на участь у конкурсі - 10 квітня 2014 року.

Водночас, у тендерній документації підприємство не вказує цілей залучення позикових коштів.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році комунальне підприємство "Київський метрополітен" збільшило чистий збиток порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Київський метрополітен у 2013 році збільшив перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 1,8% - до 536,2 млн осіб.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план комунального підприємства "Київський метрополітен" на 2014 рік з очікуваним чистим збитком 724,91 млн грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 794 одиниці.