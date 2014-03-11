В "Укрзалізниці" пояснили затримку поїздів у кримському напрямі 10 березня

Затримка потягів у кримському напрямі - від години до 2,5 годин - 10 березня поточного року була зумовлена пошкодженням контактної мережі, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"Через обрив консолі контактного проводу на напрямі Салькове - Сиваш, який стався 10 березня о 13:12, потяги по непарній колії курсували з відставанням від графіка руху від однієї години до 2,5 годин", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, прямуючи у вищезгаданому напрямі, машиніст пасажирського потягу №53 за маршрутом Перм - Сімферополь, помітивши перешкоду для руху, застосував екстрене гальмування, проте уникнути пошкодження двох струмоприймачів не вдалося, внаслідок чого потяг був затриманий на 2 години і 18 хвилин.

Крім того, також у дорозі були затримані такі потяги: електропоїзд №6623 сполученням Новоолексіївка - Сімферополь - на 2 години і 35 хвилин, пасажирський потяг №97 за маршрутом Москва - Керч - на годину і 5 хвилин, вантажний потяг - на 2 години і 19 хвилин.

"Залізничники усунули порушення в роботі контактної мережі, рух потягів на ділянці Салькове - Сиваш здійснюється у звичному режимі. "Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на залізничному перегоні Буялик - Чорноморська ділянки Колосівка - Одеса через схід вагону вантажного потягу були затримані більш як на годину пасажирські і вантажні потяги в одеському напрямі.