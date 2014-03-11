Залізниці планують прокласти понад 322 км безстикової колії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"У 2014 році "Укрзалізниця" продовжуватиме ремонт шляху. Зокрема, заплановано реконструювати 322,4 км магістралей з укладанням подовжених рейок безстикової колії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільший обсяг реконструкції шляху запланований на поточний рік на Південно-Західній залізниці - 77 км. Далі йдуть Придніпровська магістраль, яка має намір реконструювати 61,6 км, Донецька - 59,96 км, Одеська - 55,6 км, Південна - 46 км, Львівська - 23,3 км

Як нагадали в прес-службі, щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Відомство в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону планує реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.

Фактична вартість модернізації 1 км верхньої конструкції шляху в 2013 році становила 3,8 млн грн, орієнтовна вартість будівництва 1 км залізничних шляхів становить 10 млн грн, а необхідна річна сума на утримання інженерних споруд - близько 470 млн грн.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21 640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Усього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автопутепровід, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.