"Бойовики Аксьонова" захопили будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень

"Сьогодні близько 9:30 в адмінбудівлю Кримської дирекції залізничних перевезень увійшли приблизно півсотні людей, неозброєних, у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона". Серед цих людей були також представники Ради міністрів АРК, зокрема депутат Верховної Ради Криму Андрій Каракулькін. Ці люди зайняли місце біля дверей кабінетів, виробничих приміщень, а також біля посту охорони", - повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

Крім того, "народна самооборона" оголосила про проведення о 12:30 зборів трудового колективу, де повинна обговорюватися нова кандидатура на посаду начальника Кримської дирекції залізничних перевезень, яку нібито призначив нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.

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При цьому в прес-службі наголосили, що поки ці люди не перешкоджають роботі залізничників, але, водночас, в будівлю пускають з вимогою пред'явити посвідчення залізничника, однак мета цього додаткового заходу контролю незрозуміла, оскільки в будинку постійно чергує охорона самого підприємства, що здійснює пропуск працівників тільки за посвідченнями.

Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня прийняв рішення про приєднання Криму до РФ і переніс із 30 на 16 березня референдум з двома питаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Влада України та світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.