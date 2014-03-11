Українські імпортери автомобілів скорочують замовлення

Українські автоімпортери скорочують замовлення автомобілів на заводах-виробниках у зв'язку із ситуацією в Україні і АР Крим, повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

За його словами, замовлені раніше автомобілі імпортерам доводиться викупляти.

"Замовлені раніше авто імпортери зараз викупляють (їх нікуди не подінеш, оскільки виготовлені для України - пакет: погані дороги, захист і т.ін.), але всі коригують у бік зменшення нові замовлення авто на заводах", - повідомив Назаренко.

Він також підтвердив інформацію про вивезення автоімпортерами з АР Крим непроданих автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, голова ВААІД Олег Назаренко погіршив прогноз щодо ситуації на авторинку в 2014 році, відзначивши скорочення його на 20-25%.

За даними асоціації автовиробників "Укравтопром", продаж автотранспортних засобів всіх типів в Україні в січні-лютому поточного року скоротився на 28% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 32,535 тис. штук.



