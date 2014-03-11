На залізницях України в січні-лютому сталося 16 ДТП

Зокрема, 12 подій сталося на залізничних переїздах, 4 - на шляхах поза переїздами.

Згідно з повідомленням, у ДТП за цей період загинули 14 чоловік і 9 були травмовані.

"Порівняно з відповідним періодом 2013 року кількість транспортних подій збільшилася на 4 випадки, кількість загиблих збільшилася на 14 чоловік, а кількість травмованих - на 7", - відзначили у прес-службі.

Крім того, "Укрзалізниця" за цей період відзначає зростання випадків незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту порівняно з аналогічним періодом 2013 року з 27 до 50 випадків.

"З метою зменшення кількості ДТП "Укрзалізниця" постійно працює над модернізацією залізничних переїздів. Активізація робіт залізничників щодо безпеки переїздів, яка припадає на останні три роки, дала відповідні результати, проте зусиль залізничників недостатньо: у скоєнні ДТП на 100% винні водії автотранспорту, які грубо порушують правила дорожнього руху при перетині залізничних шляхів", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2013 році кількість дорожньо-транспортних подій на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 сталися на переїздах, 10 - на шляхах поза переїздами, внаслідок чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн. грн на устаткування залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн. грн на їх утримання.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. Зокрема, обладнаних автоматичною сигналізацією переїздів - 4168, переїздів із черговим - 1497, переїздів із черговим, які також обладнані автоматичною сигналізацією переїзду - 1468.