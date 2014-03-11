Потяги зі столиці до Криму курсують у штатному режимі

"Південно-Західна залізниця продовжує працювати в штатному режимі, зокрема, здійснювати рух потягів у кримському напрямі і назад. Зараз перевезення здійснюються відповідно до графіка руху і без збоїв", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, ПЗЗ щодня відправляє чотири пари потягів до Криму, два з яких формуються в Києві. Крім того, територією Південно-Західної магістралі в цьому напрямі курсують три транзитні потяги.

За даними прес-служби, в лютому в касах і за допомогою системи попереднього бронювання було реалізовано 84 293 квитки в кримському напрямі. На період з 12 по 14 березня на потяги до Криму у вільному продажу залишається 2218 квитків.

"Залізничники постійно здійснюють моніторинг кількості пасажирів, що дає змогу оперативно задовольняти попит на квитки. Працівники Південно-Західної залізниці докладають всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу залізничної інфраструктури, рухомого складу і безпечні перевезення пасажирів і вантажів", - наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 9 березня 2014 року припинила попередній продаж квитків на найближчі дати на потяги до Криму, при цьому рух потягів у цьому напрямі здійснювався відповідно до розкладу. Трохи пізніше відомство відновило попередній продаж квитків, пояснивши тимчасове припинення збоями в автоматизованій системі продажів проїзних документів.