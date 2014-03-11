На Придніпровській залізниці зменшився невиробничий травматизм

Зокрема, скоротилася кількість травм із смертельним наслідком порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 42,9% - до 8 випадків з 14.

Згідно з повідомленням, у лютому Придніпровська залізниця зафіксувала 11 травм, не пов'язаних із виробництвом, з них 5 - зі смертельним наслідком.

«За два місяці постраждало 6 жінок (без смертельного результату), чоловіків за цей період травмувалися значно більше - 10 осіб, з яких 8 - зі смертельним результатом", - відзначили в прес-службі.

Найпоширеніші причини травмування - ходіння залізничними коліями, а також проходження через колії у невстановлених місцях або перед наближенням поїзда.

У зв'язку з цим, з метою попередження таких випадків Придніпровська магістраль проводить ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, регулярно сповіщає пасажирів на вокзалах і станціях за гучним зв'язком про правила безпеки на залізничних об'єктах, прибуття-відправлення рухомого складу і маневрових робіт; ремонтує залізничні переїзди, прилади зовнішнього освітлення станцій і посадкові платформи, а також в місцях перетину шляхів автотранспортом та пішоходами встановлює інформаційні стенди попереджувального змісту.

А для попередження випадків травмування сторонніх осіб, в першу чергу, неповнолітніх, Придніпровська залізниця проведе місячник профілактично-роз'яснювальної роботи серед школярів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій.

Як повідомляв УНІАН, на Придніпровській залізниці у січні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 54,6% - до 5 випадків з 11.

У 2013 році на станціях і перегонах Придніпровської залізниці у 2013 році рівень невиробничого травматизму зменшився порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 126 випадків.

Придніпровська залізниця у 2013 році перевезла у дальньому сполученні 21,67 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.