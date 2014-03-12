МАУ скасувала рейси до Сімферополя

Найбільший авіаперевізник України авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» оголосив про скасування низки рейсів за маршрутом Київ - Сімферополь, запланованих на 12 березня. Про це йдеться на корпоративній сторінці МАУ в соціальній мережі Facebook.

«За інформацією, отриманою від аеропорту «Сімферополь», рейси авіакомпанії МАУ не можуть бути прийняті в аеропорту «Сімферополь» у зв'язку з обмеженням повітряного руху», - йдеться в заяві авіакомпанії. - «З цієї причини авіакомпанія МАУ змушена скасувати наступні рейси, заплановані на 12 березня 2014: PS 062 Сімферополь - Київ; PS 065 Київ - Сімферополь; PS 064 Сімферополь - Київ».

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Авіакомпанія здійснює рейси в столиці та ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД , забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш , ніж 3000 міст світу.

За підсумками 2013 МАУ збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, дещо перевищивши початковий план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.