"Укрзалізниця" за рік зафіксувала 757 випадків невиробничого травматизму

На станціях і перегонах залізниць України у 2013 році рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 757 випадків з 754, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління охорони і організації праці відомства.

Зокрема, за вказаний період відомство зафіксувало 462 випадки травм із смертельним наслідком, що на 22 випадки менше показника 2012 року.

Разом з тим, в "Укрзалізниці" стурбовані випадками зростання травмування дітей у віці до 16 років, так, минулого року травмувалися 33 людини проти 20 у 2012 році.

"Аналіз невиробничого травматизму свідчить про те, що більшість випадків сталися внаслідок порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Понад 70% випадків травмування громадян на залізничному транспорті в 2013 році відбулося із-за переходу колії у невстановлених місцях і ходіння по коліях", - відзначили в прес-службі.

Так, за вказаний період під час переходу колій у невстановлених місцях травмувалися 285 осіб, а під час ходіння по коліях - 250 осіб.

Крім того, найбільш поширеними порушеннями, що несуть загрозу життю і здоров'ю громадян, є також перебування на досить близькій відстані до колії або платформи під час проходження поїзда, ДТП на переїздах, ураження електричним струмом, посадка і висадка громадян на ходу поїзда.

У зв'язку з цим, з метою попередження таких випадків "Укрзалізниця" проводить ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, здійснює інформаційно-роз'яснювальні роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил безпеки на об'єктах залізничного транспорту, а також здійснює контроль за дотриманням цих правил.

Так, у 2013 році залізничники спільно з представниками ДАІ провели близько 4 тисяч рейдів, під час яких перевірили дотримання водіями автотранспорту правил проїзду на залізничних переїздах. Також працівники воєнізованої охорони затримали 9 тис. сторонніх осіб за ходіння по коліях та проїзд у вантажних поїздах, з них понад 6,5 тис. осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Крім того, в минулому році "Укрзалізниця" провела близько 5 тис. перевірок рівнів освітлення територій станцій та маршрутів проходження пасажирів; капітально відремонтувала 93 переїзду; поліпшила видимість більш ніж на ста переїздах шляхом розчищення лісонасаджень; відремонтувала майже 120 пішохідних доріжок на переїздах, більше 300 під'їздів і підходів до них, понад 280 пасажирських платформ, перонів та перехідних настилів; відремонтувала і замінила 140 настилів пішохідних мостів і тунелів; відгородила понад 40 об'єктів територій станцій, депо і дистанцій; встановила близько тисячі додаткових інформаційних стендів попереджувального змісту і покажчиків безпечного проходу.

"Така робота на залізницях України продовжується і в цьому році", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях України в січні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 21,5% - до 51 випадку з 65.

В Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 події сталися на переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.