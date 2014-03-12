Кабмін найближчим часом призначить нове керівництво "Укрзалізниці"

12:15, 12 березня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Є кілька кандидатур, вони обговорюються.

Фамилии кандидатов пока не названы

Міністерство інфраструктури має намір найближчим часом призначити керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), заявив журналістам міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Призначень (в «Укрзалізниці» - УНІАН) можна чекати найближчим часом. Є декілька кандидатур, вони обговорюються», - сказав Бурбак, не назвавши при цьому конкретних прізвищ кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниці" Сергій Болоболін подав заяву про відставку 6 березня. Його було призначено на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

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