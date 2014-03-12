Кабмін найближчим часом призначить нове керівництво "Укрзалізниці"

Міністерство інфраструктури має намір найближчим часом призначити керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), заявив журналістам міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Призначень (в «Укрзалізниці» - УНІАН) можна чекати найближчим часом. Є декілька кандидатур, вони обговорюються», - сказав Бурбак, не назвавши при цьому конкретних прізвищ кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниці" Сергій Болоболін подав заяву про відставку 6 березня. Його було призначено на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.