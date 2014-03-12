Рух поїздів до Криму здійснюється за графіком

Станом на 12 березня рух пасажирських і вантажних потягів у кримському напрямку і назад здійснюється без збоїв згідно з установленим графіком, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

"12 березня 2014 року Придніпровська залізниця працює в штатному режимі: вантажні і пасажирські перевезення здійснюються за графіком і без збоїв, у тому числі й у кримському напрямку. Потреби вантажовідправників у вантажних перевезеннях в обох напрямках (до Криму і назад) задовольняються стабільно", - йдеться в повідомленні.

Вокзально-станційна інфраструктура магістралі також функціонує в звичайному режимі.

За даними прес-служби, до Криму і назад щодня курсують близько 20 пар регулярних пасажирських потягів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 9 березня 2014 року припинила попередній продаж квитків на найближчі дати на потяги до Криму, при цьому рух потягів у цьому напрямку здійснювався відповідно до розкладу. Дещо пізніше відомство відновило попередній продаж квитків, пояснивши тимчасове припинення збоями в автоматизованій системі продажу проїзних документів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК й окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.