Придніпровська залізниця скоротила відрахування до бюджетів та цільових фондів

Зокрема, у зазначений період Придніпровська магістраль перерахувала до державного бюджету 131,73 млн грн, до місцевих бюджетів - 71,68 млн грн, до цільових фондів соцстраху - 179,47 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

У лютому Придніпровська залізниця перерахувала до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування 155,08 млн грн, з них до держбюджету 34,06 млн грн, до місцевих бюджетів - 35,13 млн грн, до цільових фондів соцстраху - 85,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила відрахування до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування порівняно з 2012 роком на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

Придніпровська залізниця у січні-лютому 2013 року направила до бюджетів різних рівнів і цільових фондів 441,29 млн грн.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів 1,84 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, понад половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.