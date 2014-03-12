Звільнено гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Кочанов звільнений за згодою сторін на підставі поданої ним заяви. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Кочанов звільнений з посади генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на підставі поданої ним заяви. Тому достроково розірвано контракт, укладений з Олексієм Кочановим, згідно п.1 ст. 36 Кзпп України за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.

Відповідний наказ від 12 березня 2014 № 36-О підписав Міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Міністерство інфраструктури України призначило виконуючим обов'язки генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» колишнього директора Міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова.

Пізніше Кочанов був затверджений на посаді генерального директора аеропорту.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення за понад 100 напрямками.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і при складних погодних умовах.

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