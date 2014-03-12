Підписання угоди про єдиний авіапростір з ЄС перенесли - Мінінфраструктури

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні Європейська комісія відзначає неможливість підписання Угоди про єдиний авіаційний простір 14 березня 2014 року. Таке рішення ухвалене через не завершення стороною Євросоюзу процесу внутрішнього узгодження редакції визначення «територія» в контексті питання Гібралтару", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, зараз вживаються заходи для прискорення цього процесу, і відразу після його завершення Україні будуть запропоновані можливі терміни підписання Угоди про єдиний авіапростір з ЄС.

У Міністерстві інфраструктури нагадали, що приєднання України до єдиного авіаційного простору з ЄС є важливим кроком у розвитку авіаційної галузі країни. Лібералізація повітряного простору перш за все дозволить залучити до України нові авіакомпанії, а потім посилити конкуренцію на ринку, що зробить авіаційні перевезення значно доступнішими.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Державіаслужбі заявили, що Україна має намір 14 березня на засіданні ради міністрів Євросоюзу підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована наприкінці листопада 2013 року.

Переговори з укладення угоди між Україною і ЄС про єдиний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.