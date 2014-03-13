Продаж вживаних автомобілів за місяць впав майже в 5 разів

В Україні за підсумками лютого ринок продажу вживаних автомобілів скоротився в порівнянні з лютим минулого року в 5 разів - до 1,934 тис. одиниць, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

"Щодо результатів лютого 2013 року первинні реєстрації вживаних автомобілів скоротилися майже в п'ять разів, зокрема автобусів стало менше на 54,9%, легкових автомобілів - на 14,9%, комерційних автомобілів - на 83,2%", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, частка вживаних автомобілів на первинному автомобільному ринку України у лютому п.р. становила 10,6% проти 38,4% в лютому минулого року.

"Незважаючи на сильне падіння обсягів, первинний ринок вживаних комерційних автомобілів є найбільшим - у лютому було зареєстровано 1,444 тис. одиниць", - зазначають в асоціації.

Серед комерційних автомобілів в лютому 2014 року найбільшою популярністю користувалися Renault - 256 штук, Volkswagen - 177, DAF - 162, Opel - 117, Mercedes-Benz - 296. Серед легкових автомобілів, які у лютому продано, 421 штуки, найбільшою популярністю користувалися Renault - 57, Volkswagen - 36, Skoda - 34, BMW - 36, Daewoo - 37. Серед автобусів лідерами продажів у лютому стали MAN - 6 штук, Neoplan - 4, VanHool - 5.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Асоціація "Укравтопром" не надавала порівняльних даних з продажу вживаних автомобілів у січні 2014 року.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в лютому 2014 року порівняно з лютим минулого року збільшилися на 28% - до 15,204 тис. штук

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

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