ПЗ спростовує інформацію про перепідпорядкування Кримської дирекції Російським залізницям

"У нас такої інформації немає, вона народилася з чиїхось слів. Придніпровська залізниця та її Кримська дирекція залишаються у складі "Укрзалізниці" на нинішній момент", - повідомили УНІАН у прес-службі придніпровської залізниці.

Крім того, відповідаючи на питання УНІАН про нові призначення, зокрема, про нового кандидата на посаду голови Кримської дирекції, у прес-службі повідомили, що будь-які кадрові призначення здійснюються виключно за розпорядженням "Укрзалізниці".

"Усіма призначеннями, оскільки Кримська дирекція є частиною "Укрзалізниці", законодавчо відає "Укрзалізниця". Але всі бачать, яка обстановка в Криму, там реально була ситуація захоплення Кримської дирекції, був представлений колективу новий кандидат на пост начальника дирекції, зокрема, Андрій Каракулькін. Єдине, що офіційно, - в даний час Кримська дирекція залишається у складі ПЗ й у складі "Укрзалізниці", - уточнили в прес-службі.

За даними прес-служби, станом на 13 березня ПЗ працює в штатному режимі, рух пасажирських та вантажних поїздів у кримському напрямку і назад здійснюється без збоїв згідно зі встановленим графіком.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня о 9:30 близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі, з нашивками "Народна самооборона", захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень. Серед них були представники Ради міністрів АРК, зокрема, депутат Верховної ради Криму Андрій Каракулькін.

Цього ж дня було проведено збори трудового колективу, в ході яких обговорювалися нові призначення, зокрема, нова кандидатура на посаду начальника Кримської дирекції залізничних перевезень, яку, за попередньою інформацією, призначив нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.

Парламент АРК 6 березня прийняв рішення про приєднання Криму до РФ і переніс з 30 на 16 березня референдум з двома питаннями: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Його визнає лише офіційна Москва.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.