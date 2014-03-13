Залізниці України за місяць перевезли 2,6 млн тонн зернових

Залізниці України в лютому 2014 року перевезли 2,63 млн тонн зернових вантажів (зерна, кукурудзи, шроту, макухи), задіявши 41,6 тис. вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених зерновозів у зазначений період збільшилася порівняно з лютим минулого року на 28,3% - до 1485 вагонів.

Зокрема, залізниці навантажили понад 2,37 млн тонн зерна, з них на експорт було відправлено 2,2 млн тонн, а на внутрішній ринок - 175,6 тис. тонн.

Загальний оборот зерновозів у лютому становив 9,09 доби, що на 1,3 доби більше лютого 2013 року, однак обіг навантаженого вагона зменшився на 0,43 доби, місцевого - на 0,46 доби, транзитного - на 0,25 доби.

Щодоби загальний робочий парк зерновозів у лютому становив 14 158 вагонів, що в 1,5 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року, з них навантажених - 5299 вагонів, порожніх - 8859. "Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів. Зростання кількості робочого парку зерновозів відбулося завдяки збільшенню обсягів відремонтованих вагонів, зменшення кількості вагонів тривалого запасу та зниження їх навантаження за межі України", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України з 1 січня по 26 лютого п.р. становив 4,57 млн тонн, при цьому було задіяно 71,4 тис. вагонів, а обсяг зернових, відвантажених і перевезених залізницями, у січні збільшився на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при цьому було задіяно близько 44 тис. вагонів-зерновозів.

Залізниці України в січні-лютому 2014 року навантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику аналогічного періоду 2013 року.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.