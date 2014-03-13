"Укрзалізниця" збільшила вантажоперевезення

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізницями країни в січні-лютому 2014 року, склав 64,88 млн тонн, що на 0,1% більше аналогічного періоду 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні вантажні перевезення зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,9% - до 22,2 млн тонн, транзитні - на 1,1% - до 6,43 млн тонн.

У той же час імпортні перевезення скоротилися на 6,6% - до 5,23 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні також скоротилися - на 1,5% - до 31,01 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: хімікатів - на 107,7%, автомобілів - на 68,7%, хімічних і мінеральних добрив - на 28,8%, лісових вантажів - на 22,8%, цементу - на 9,8%, кам'яного вугілля - на 3,8%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень кам'яного вугілля на 62,2%, нафти і нафтопродуктів - на 247,3%, чорних металів - на 7,8%, лісових вантажів - на 17,2%, зерна і зернових вантажів - на 32,7%, автомобілів - на 76,2%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень хімічних і мінеральних добрив зросли на 215,5%, зерна і зернових вантажів - на 147,3%, цементу - на 74,8%, кольорових металів і виробів з них - на 38,2%, будматеріалів - на 5,5%, хімікатів - на 4,2%, нафти і нафтопродуктів - на 3,9%.

Обсяги транзитних перевезень зросли за більшістю позицій, за винятком нафти і нафтопродуктів, кольорових металів, хімічних і мінеральних добрив, брухту чорних металів, хімікатів, машин і обладнання, а також солі.

"Перевезення вантажів у всіх видах сполучень здійснюються в безперебійному звичайному режимі, залізничний транспорт України працює стабільно, забезпечуючи потреби національної економіки. Залізниці продовжують виконувати системну роботу з підприємствами, операторами, експедиторами і портами з питань вдосконалення організації перевізного процесу", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізницями країни в січні 2014 року, склав 32,68 млн тонн, що на 1,35% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн і перевезення пасажирів на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.