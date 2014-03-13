Придніпровська залізниця: вантажоперевезення до Криму здійснюються у звичайному режимі

Придніпровська залізниця (ПдЗ) здійснює вантажоперевезення до Криму і у зворотному напрямку без збоїв, у звичайному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.





"Перевезення вантажів по Придніпровській залізниці, у тому числі і по території АР Крим (туди і у зворотному напрямку), здійснюються стабільно, у безперебійному звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу вантажними станціями Кримської дирекції залізничних перевезень, зокрема станціями Сімферополь-Вантажний, Мекензієві Гори, Євпаторія-Вантажна, Інкерман, Красноперекопськ, для транспортування в країни СНД було завантажено 12,5 тис. тонн різних вантажів, зокрема будівельних матеріалів, флюсів, промислової сировини, брухту чорних металів.

За даними прес-служби, залізничними станціями країн СНД у напрямку вантажних станцій Кримської дирекції, включаючи припортові станції - Керч, Айвазовська, Мекензієві Гори, Феодосія, Камишова бухта, - за вказаний період було відвантажено близько 24,4 тис. тонн вантажів, зокрема нафти і нафтопродуктів, будівельних матеріалів і продовольчих товарів.

"Придніпровська залізниця в повному обсязі забезпечує вантажовідправників рухомим складом, а також піклується про збереження вантажів", що перевозяться, - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня приблизно о 9:30 близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона" захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень. Серед них були представники Ради міністрів АРК, зокрема, депутат Верховної ради Криму Андрій Каракулькін.

У прес-службі ПдЗ заявили, що на даний час Придніпровська магістраль і підконтрольна їй Кримська дирекція залізничних перевезень залишаються у складі "Укрзалізниці", і спростували інформацію про те, що Кримська дирекція переходить в управління Російських залізниць.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна путня мережа ПдЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК і окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

