ПЗ за 2 місяці зафіксувала 8 випадків незаконних втручань у її роботу
Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-лютому 2014 року зафіксувала 8 випадків незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, що на 5 випадків більше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.
Зокрема, Придніпровська залізниця зафіксувала 3 випадки розкрадання елементів рухомого складу, пристроїв та споруд; в одному випадку - знаходження сторонніх предметів на колії та перекриття руху поїздів сторонніми особами, а також 3 випадки - повідомлення про закладення вибухівки в поїздах, на вокзалах і станціях.
За даними прес-служби, внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Придніпровської залізниці сторонніх осіб за вказаний період було затримано 11 поїздів сумарно майже на 6 годин. Крім того, було затримано 2 потяги на 3 години 14 хв. у результаті ДТП на залізничних коліях та переїздах.
Прес-служба нагадала, що незаконне посягання на майно залізниць може призвести до виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці руху поїздів, за що передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Як повідомляв УНІАН, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці спільно з транспортною міліцією в січні-лютому 2014 року запобігли 78 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 65 тис. грн.
На Придніпровській залізниці у 2013 році зареєстровано 37 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність підприємства проти 43 випадків у 2012 році, при цьому завдані збитки зросли вчетверо - до 102,9 тис. грн.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більш ніж 90 млн пасажирів.
Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.