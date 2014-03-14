Європейський залізничний перевізник Eurostar вперше перевіз понад 10 млн пасажирів за рік

Згідно з повідомленням компанії, яка займається перевезенням між Європою і Лондоном на високошвидкісних поїздах, її виручка від перевезень у минулому році збільшилася на 7% - до 857 млн фунтів.

Операційний прибуток зріс на 4% - до 54 млн фунтів.

Компанія пояснила зростання виручки і більшу кількість пасажирів покращенням економічних умов і підвищеним попитом з боку туристів і працівників, які виїжджають у службові поїздки.

З моменту свого створення в 1994 році Eurostar перевіз уже 140 млн пасажирів.

Компанія володіє 28 поїздами, які можуть їздити зі швидкістю до 300 км/год.