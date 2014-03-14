Європейський залізничний перевізник Eurostar вперше перевіз понад 10 млн пасажирів за рік
14:20, 14 березня 2014Транспорт/Звя'зок
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Європейський залізничний перевізник Eurostar минулого року перевіз рекордні у своїй історії 10,1 млн пасажирів, що на 2% більше, ніж роком раніше.
Із 1994 року Eurostar перевіз 140 млн пасажирів / cheap-trip.eu
Згідно з повідомленням компанії, яка займається перевезенням між Європою і Лондоном на високошвидкісних поїздах, її виручка від перевезень у минулому році збільшилася на 7% - до 857 млн фунтів.
Операційний прибуток зріс на 4% - до 54 млн фунтів.
Компанія пояснила зростання виручки і більшу кількість пасажирів покращенням економічних умов і підвищеним попитом з боку туристів і працівників, які виїжджають у службові поїздки.
З моменту свого створення в 1994 році Eurostar перевіз уже 140 млн пасажирів.
Компанія володіє 28 поїздами, які можуть їздити зі швидкістю до 300 км/год.
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