Південна залізниця збільшила вантажоперевезення на 8,3%

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південною залізницею (ПЗ) у січні-лютому 2014 року, збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,3% - до 5,04 млн тонн, що на 3,1% більше плану, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 78,9 тис. тонн (1337 вагонів).

За даними прес-служби, основними видами вантажів, які Південна залізниця перевезла в січні-лютому, були залізна руда - 1,9 млн тонн, зернові - 1,8 млн тонн, а також будівельні матеріали - 513,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південною залізницею в 2013 році, скоротився порівняно з 2012 роком на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць залізниці визначає її важливе транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.