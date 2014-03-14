Збитки ПЗЗ від втручань у її роботу за 2 місяці перевищили 100 тис. грн

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні-лютому 2014 року зафіксувала 33 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 101,99 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Крім того, за вказаний період працівники служби воєнізованої охорони Південно-Західної магістралі попередили 19 крадіжок вантажів і майна залізниці на суму 52,9 тис. грн. При цьому ПЗЗ передала в правоохоронні органи 27 осіб, затриманих за підозрою у крадіжці.

З метою запобігання розкраданню майна залізниці і вантажовласників працівники служби воєнізованої охорони ПЗЗ проводять комплекс заходів, зокрема, перевіряють пункти прийому металобрухту на наявність деталей верхньої будови колій, засобів сигналізації та зв'язку, деталей вагонів. За вказаний період перевірку такого роду пройшли 110 пунктів прийому металобрухту.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році зафіксувала 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.