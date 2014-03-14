ПЗ звернулася до Генпрокуратури у зв'язку з силовим захопленням своєї Кримської дирекції

"ДП «Придніпровська залізниця» звернулося до Генеральної прокуратури України з офіційним листом, в якому просить дати правову оцінку діям із силового захоплення її структурного підрозділу - Кримської дирекції залізничних перевезень, зміни керівництва дирекції, а також вжити заходи реагування відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що Придніпровська магістраль наразі здійснює вантажоперевезення до Криму й назад без збоїв, у звичайному режимі.

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У свою чергу, в прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що ПЗ і "Укрзалізниця" не отримували ніяких письмових або усних звернень, заяв від самопроголошених представників влади АРК про так звану "націоналізацію залізниці", підкресливши, що такого поняття, як "націоналізація об'єкту", в юридичній термінології або чинному законодавстві країни не існує.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня приблизно о 9:30 близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона" захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень. Серед них були представники Ради міністрів АРК, зокрема, депутат Верховної ради Криму Андрій Каракулькін.

11 березня було проведено збори трудового колективу, в ході яких обговорювалися нові призначення, зокрема, нова кандидатура на посаду начальника Кримської дирекції залізничних перевезень - Андрій Каракулькін, якого призначив нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.

У прес-службі ПЗ заявили, що на даний час Придніпровська магістраль і підконтрольна їй Кримська дирекція залізничних перевезень залишаються у складі "Укрзалізниці", і спростували інформацію про те, що Кримська дирекція переходить в управління Російських залізниць.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську й Запорізьку області, АРК і окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.