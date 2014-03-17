"Укрзалізниця" втратила 500 тис. грн від несанкціонованих втручань в роботу доріг

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у січні-лютому 2014 року зафіксувала 171 випадок крадіжки елементів верхньої будови колії (рейки, шпали тощо), у результаті чого залізниці зазнали збитків на суму майже 500 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на Головне управління колійного господарства відомства.

Зокрема, за вказаний період залізні дороги країни зафіксували наступні крадіжки елементів верхньої будови колії: 417 клемних болтів, 30 рейкових накладок, 290 рейкових підкладок, 943 милиці, 207,5 м рейок, 31 шт. противоугонів, 4 рейкових з'єднувачі, 92 шайби 2-віткові, 92 клеми проміжні із гайкою.

В "Укрзалізниці" відзначають, що більшість випадків таких крадіжок скоєно на Донецькій та Придніпровській залізницях - 57 і 59 випадків відповідно.

Також повідомляється, що залізниці направили до правоохоронних органів відповідні матеріали про всі випадки крадіжок елементів верхньої будови колії, а також ініціювали низку організаційних, технічних, профілактичних та інших заходів з метою запобігання розкрадань майна залізниць, однак зусилля одних тільки залізничників не дають належного ефекту.

"Проблема кримінальних посягань в діяльність залізничного транспорту набула загрозливих масштабів, для її вирішення необхідні постійні дієві заходи і підтримка з боку правоохоронних органів. Крадіжки і демонтаж верхньої будови шляху все частіше здійснюються організованими групами. Їх дії призводять до збоїв у русі поїздів і загрожують безпечному перевізному процесу, завдають значної матеріальної шкоди не тільки через необхідність відновлення шляхів, але і через прострочення часу доставки вантажів", - відзначають в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2013 році зафіксувала 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.

Південно-Західна залізниця у січні-лютому 2014 року зафіксувала 33 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 101,99 тис. грн.