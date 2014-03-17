Транспортні підприємства України збільшили перевезення вантажів на 0,4%

13:42, 17 березня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Транспортні підприємства України в січні-лютому цього року збільшили перевезення вантажів порівняно з січнем-лютим минулого року на 0,4% – до 114 млн. тонн.

Объем грузоперевозок в Украине вырос / УЗ

Згідно з повідомленням, вантажообіг транспорту за цей період скоротився також на 0,4% – до 57,03 млрд т/км, повідомляє Державна служба статистики.

Як повідомляв УНІАН, транспортні підприємства України за підсумками січня цього року збільшили перевезення вантажів порівняно з січнем минулого року на 1,4% – до 57,5 млн тонн.

За підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 757,6 млн тонн вантажів – на 1,9% менше, ніж у 2012 році.

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