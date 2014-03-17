Придніпровська залізниця за рік підвищить кваліфікацію понад 7 тис. працівників

Зокрема, протягом року свій кваліфікаційний рівень підвищать 5 418 працівників, 1 962 керівники та інженерно-технічні працівники.

Згідно з повідомленням, із них Придніпровська магістраль направить 2 488 працівників до навчальних закладів залізничного профілю, а також підготує і перепідготує за новими та суміжними професіями 1 106 залізничників, із них у профільних навчальних закладах - 645 осіб.

Очікується, що завдяки підвищенню кваліфікації більш високий розряд отримають 1 195 працівників галузі.

"Навчання з відривом від виробництва проходитиме в Дніпропетровському та Марганецькому центрах професійного розвитку персоналу залізниці. Працівників колійного господарства буде приймати Золотоніська технічна школа", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця з метою забезпечення соціального захисту своїх працівників у 2013 році направила на виконання зобов'язань колективного договору 354,9 млн грн.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році працевлаштувала 2631 молодого фахівця на підприємствах залізничного транспорту України.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту становила близько 340 тис. осіб, із них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осіб пенсійного віку, 17,1% - працівників із повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.