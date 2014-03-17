Кабмін звільнив главу "Укравтодору" Прусенка

Раніше Прусенко обіймав посаду радника глави відомства.

Кабінет міністрів України звільнив Євгена Прусенка з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") за власним бажанням. Відповідне рішення уряду №184-р від 12 березня 2014 року опубліковано на сайті Кабміну. До призначення главою "Укравтодору" 23 квітня 2013 року Прусенко обіймав посаду радника глави відомства.

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