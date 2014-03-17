Головою Державіаслужби призначили топ-менеджера МАУ

Кабінет міністрів призначив головою Державної авіаційної служби Дениса Антонюка. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України №167 від 12 березня.

Іншим розпорядженням (№166) уряд звільнив з посади голови Державіаслужби Анатолія Колесника, який обіймав її з 2011 року.

Раніше Денис Антонюк обіймав посаду директора з розвитку маршрутної мережі і роботі з альянсами авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".