Головою Державіаслужби призначили топ-менеджера МАУ
14:20, 17 березня 2014Транспорт/Звя'зок
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Головою Державної авіаційної служби став Денис Антонюк.
Уряд звільнив з посади голови Державіаслужби Анатолія Колесника
Кабінет міністрів призначив головою Державної авіаційної служби Дениса Антонюка. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України №167 від 12 березня.
Іншим розпорядженням (№166) уряд звільнив з посади голови Державіаслужби Анатолія Колесника, який обіймав її з 2011 року.
Раніше Денис Антонюк обіймав посаду директора з розвитку маршрутної мережі і роботі з альянсами авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
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