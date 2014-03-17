Транспортні підприємства України скоротили пасажироперевезення на 6,3%
14:47, 17 березня 2014Транспорт/Звя'зок
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Транспортні підприємства України в січні-лютому 2014 року скоротили перевезення пасажирів на 6,3% порівняно з січнем-лютим минулого року – до 988,4 млн осіб.
В Україні знизилися пасажироперевезення
Згідно з повідомленням, пасажирооборот транспорту в січні-лютому ц.р. скоротився порівняно з січнем-лютим 2013 року на 1,5% – до 17,539 млрд пас./км, повідомляє Державна служба статистики.
Як повідомляв УНІАН, транспортні підприємства України за підсумками січня цього року скоротили перевезення пасажирів на 5,9% порівняно з січнем 2013 року – до 498,2 млн осіб.
За підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 6,6 млрд осіб – на 2,8% менше, ніж у 2012 році.
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