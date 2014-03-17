Транспортні підприємства України скоротили пасажироперевезення на 6,3%

Згідно з повідомленням, пасажирооборот транспорту в січні-лютому ц.р. скоротився порівняно з січнем-лютим 2013 року на 1,5% – до 17,539 млрд пас./км, повідомляє Державна служба статистики.

Як повідомляв УНІАН, транспортні підприємства України за підсумками січня цього року скоротили перевезення пасажирів на 5,9% порівняно з січнем 2013 року – до 498,2 млн осіб.

За підсумками 2013 року підприємства транспорту України перевезли 6,6 млрд осіб – на 2,8% менше, ніж у 2012 році.