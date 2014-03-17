Поїзди до Криму ходять згідно з графіком, запевняє прес-служба дороги

Станом на 17 березня 2014 року пасажирські і вантажні потяги у кримському і зворотному напрямку курсують без збоїв згідно з встановленим графіком руху, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

"Ситуація не змінилася. Придніпровська залізниця працює у штатному режимі, вантажні і пасажирські перевезення здійснюються за графіком, у тому числі і в кримському напрямку", - повідомили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, залізнична інфраструктура також працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму. 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

ЄС і США заявили, що не визнають референдум.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК і окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

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