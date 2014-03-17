Південно-Західна залізниця збільшила вантажоперевезення на 4%

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південно-Західною залізницею (ПЗЗ), в січні-лютому 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,1% - до 4,96 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Південно-Західна залізниця збільшила перевезення вантажів у внутрішньому сполученні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,7% - до 1,55 млн тонн, в той час як експортні перевезення скоротилися на 0,5% - до 3,42 млн тонн.

Південно-Західна магістраль відзначає зростання обсягів перевезень у внутрішньому сполученні завдяки збільшенню обсягів перевезень таких номенклатур вантажів: нафти і нафтопродуктів, яких було перевезено 44,75 тис. тонн, флюсів - 26,92 тис. тонн, кольорової руди - 20,19 тис. тонн, брухту чорних металів - 7,91 тис. тонн, хімічних і мінеральних добрив - 31,67 тис. тонн, будівельних вантажів - 19,98 тис. тонн, промислової сировини - 12,12 тис. тонн, вогнетривів - 20,44 тис. тонн, цементу - 11,77 тис. тонн, лісових вантажів - 45,25 тис. тонн.

"Галузева служба комерційної роботи та маркетингу Південно-Західної залізниці постійно проводить зустрічі-наради з основними вантажостворюючими підприємствами вирішальних галузей промисловості, які становлять основу вантажопотоку. За результатами нарад розробляються і затверджуються спільні заходи з подолання проблемних питань, які виникають у процесі перевезення різних видів вантажів і поліпшення якості надання послуг", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна магістраль в 2013 році збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,9% - до 37,720 млн тонн з 36,641 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.