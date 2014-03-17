Головою "Укравтодору" став Олександр Малін

Кабінет міністрів України призначив Олександра Маліна головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Відповідне розпорядження уряду №186-р від 12 березня 2014 року опубліковано на сайті Кабміну.

"Призначити Маліна Олександра Львовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - сказано в документі.

Крім того, згідно з розпорядженням уряду №185-р від 12 березня, Кабмін також звільнив Михайла Зварича з посади першого заступника голови "Укравтодору".

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням уряду №184-р від 12 березня 2014 року, Кабмін звільнив Євгена Прусенка з посади голови "Укравтодору" за власним бажанням.

До призначення головою "Укравтодору" 23 квітня 2013 року Прусенко обіймав посаду радника глави відомства.

Малін з квітня 2010 року був заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з питань ЖКГ.