На залізницях збільшилася кількість крадіжок пристроїв сигналізації та зв'язку

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") за січень-лютий 2014 року відзначає зростання випадків пошкоджень і крадіжок пристроїв сигналізації, централізації, блокування і зв'язку порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 23,7% - до 214 випадків зі 173, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" за даними фактами порушила 104 кримінальні справи.

Прес-служба також повідомила, що передала в правоохоронні органи 11 затриманих за підозрою в крадіжці пристроїв сигналізації та зв'язку.

В "Укрзалізниці" за вказаний період відзначають зростання таких випадків на Придніпровській залізниці - 126 випадків проти 101 за аналогічний період минулого року, на Львівській магістралі - 29 проти 10, на Південно-Західній - 11 проти 2.

Зокрема, сторонні особи розікрали і пошкодили 52 дросель-трансформатори, 125 приладів сигналізації, централізації, блокування з 16 релейних шаф, 75 кабельних муфт, 20 лінзових комплектів, 6060,34 м магістральних кабелів сигналізації та зв'язку, а також інше обладнання.

"Посягання сторонніх осіб на майно залізниць України, незаконні втручання в роботу залізничного транспорту призводять до затримок у русі окремих поїздів, становлять загрозу для безпеки перевезень і наносять галузі чималі збитки", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-лютому 2014 року зафіксувала 171 випадок крадіжки елементів верхньої будови колії (рейки, шпали та ін.), в результаті чого залізниці зазнали збитків майже на 500 тис. грн.

"Укрзалізниця" у 2013 році зафіксувала 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.