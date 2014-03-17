Мінінфраструктури хоче лібералізувати авіаційний ринок з ЄС

Міністр інфраструктури України Максим Бурбак вважає за необхідне підписання угоди про Єдиний авіаційний простір з Європейським Союзом.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу в Києві в понеділок.

"Це необхідно робити. Є підготовчий період - до травня-червня 2015 року, щоб українські перевізники підготувалися до конкурентної боротьби, яка буде", - сказав Бурбак.

За його словами, ринок буде в змозі самостійно врегулювати ціни на авіаперельоти тільки за умови вільного доступу іноземних перевізників.

Як повідомляв УНІАН, угоду між Україною і країнами Євросоюзу про єдиний авіаційний простір буде підписано не 14 березня, а пізніше, відразу після завершення процесу погоджень з боку ЄС.

Раніше в Державіаслужбі заявили, що Україна має намір 14 березня на засіданні ради міністрів Євросоюзу підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована в кінці листопада 2013 року.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву.