"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на Південь

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відновила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у південному напрямку 18 квітня 2014 року, а на дати, починаючи з 31 березня по 17 квітня включно, має намір відкрити попередній продаж квитків вже в найближчі дні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" тимчасово призупинила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують в південному напрямку через ділянку Миронівка - Тараса Шевченка - Знам'янка у зв'язку з коригуванням графіку руху з урахуванням так званих «вікон » для ремонту колій та контактної мережі. Зокрема, це поїзди, які з'єднують столицю з Сімферополем, Запоріжжям, Дніпропетровськом та іншими містами.

За даними прес-служби, на напрямку Тараса Шевченка - Знам'янка буде здійснюватися ремонт контактної мережі на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - колійні роботи. Рух дільницею Миронівка - Тараса Шевченка - Знам'янка буде здійснюватися до 18 квітня тільки одним шляхом.

"Проте всі поїзди, які курсують щоденно, будуть здійснювати перевезення. Деякі - за зміненим маршрутом, а частина - за зміненим розкладом. Про відкриття попереднього продажу квитків на інші дати буде повідомлено додатково", - уточнили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 9 березня 2014 року призупинила попередній продаж квитків на найближчі дати на поїзди до Криму, при цьому рух поїздів у цьому напрямку здійснювався відповідно до розкладу. Дещо пізніше відомство відновило попередній продаж квитків, пояснивши тимчасове призупинення збоями в автоматизованій системі продажу проїзних документів.

Довідка УНІАН. Термін «вікна» у графіку руху поїздів означає перерви в русі поїздів на певній ділянці для виконання ремонтно-будівельних або монтажних робіт.