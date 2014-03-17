Головою Укртрансінспекції призначили Валерія Черненка

Кабінет міністрів України призначив Валерія Черненка головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Відповідне розпорядження уряду №188-р від 12 березня 2014 року опубліковано на сайті Кабміну.

"Призначити Черненка Валерія Михайловича головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті", - сказано в документі.

Також розпорядженням №187-р Кабмін звільнив з посади голови Укртрансінспекції Євгена Пронченка за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, Євген Пронченко обіймав посаду голови Укртрансінспекції з грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. Валерій Черненко раніше обіймав посаду голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.