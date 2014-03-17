Борги "Укравтодору" можуть реструктуризувати

Міністерство інфраструктури України має намір провести переговори з кредиторами про реструктуризацію боргових зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодору"). Про це журналістам на брифінгу в Києві в понеділок повідомив міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

"Думаю, що ми будемо проводити переговори з нашими партнерами про реструктуризацію боргу, щоб більше залишилося на утримання", - повідомив Бурбак.

За його словами, виділених у бюджеті на дороги 15,6 млрд гривень, близько 10 млрд гривень потрібно спрямувати на обслуговування боргів, 3 млрд гривень становить заборгованість за виконані роботи перед підрядниками.

"І лише 2,6 млрд грн, залишається на утримання 170 тис. км доріг", - зазначив Бурбак.

Він також додав, що існує необхідність залучати іноземних інвесторів і будувати дороги на умовах концесії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив Олександра Маліна головою Державного агентства автомобільних доріг України. Раніше Кабмін звільнив Євгена Прусенка з посади голови "Укравтодору" за власним бажанням.

Державне агентство автомобільних доріг України планує в поточному році спрямувати на будівництво і ремонт доріг 6,7 млрд грн, які були отримані в 2012-2013 році від розміщення облігацій.

Державне агентство автомобільних доріг України в 2013 році збільшило обсяги ямкового ремонту доріг в 1,5 разу - до 6,9 млн кв. метрів.

