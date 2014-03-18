Продажі залізничних квитків через інтернет зросли в 1,3 разу

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті в лютому 2014 року зросла порівняно з аналогічним місяцем 2013 року в 1,3 разу - до понад 262 тис. квитків з 206 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, загалом через інтернет реалізується близько 9% залізничних квитків від загального обсягу продажів.

У прес-службі також відзначають зростання популярності придбання електронних квитків на поїзди через офіційний сайт "Укрзалізниці", що дозволяє сідати в поїзд самостійно з роздрукованими електронними квитками, минаючи залізничну касу.

Так, з початку року через інтернет-систему відомства - booking.uz.gov.ua було реалізовано понад 375 тис. електронних квитків, а з моменту впровадження послуги в лютому 2013 року реалізовано близько 630 тис. електронних проїзних документів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті відомства. Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, які підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

"Бронювання квитків на пасажирські поїзди через Інтернет з подальшим оформленням в касах) "Укрзалізниця" ввела ще в 2008 році. За минулі роки спектр інтернет-послуг "Укрзалізниці" розширився і сьогодні включає, зокрема, можливість повного оформлення і онлайн-повернення квитків", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в Інтернеті в січні 2014 року зросла порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 55,5% - до понад 325 тис. квитків.

На сьогодні електронний квиток діє на 158 поїздів. На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їхньої кількості.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх в якості звітності про відрядження.