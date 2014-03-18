Збитки "Укрзалізниці" від пасажироперевезень зросли на 8,4%

Зокрема, збитки залізниць від пасажироперевезень у далекому сполученні становили 764 млн грн, а у приміському сполученні - 578,7 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

"Збитки "Укрзалізниця" покриває за рахунок власних доходів від перевезення вантажів, що не дозволяє інвестувати в оновлення рухомого складу в необхідних обсягах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема у приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Залізниці України за 2 місяці 2013 року скоротили збитки від перевезення пасажирів у далекому і приміському сполученні на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,24 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

За даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-лютому 2014 року скоротили пасажироперевезення, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, на 2,6% - до 63,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.