Страхові поліси «Зелена карта» подорожчають ще на 9,5%

Страхові поліси «Зелена карта» з 20 березня стануть у середньому на 9,5% дорожчими, повідомляється на сайті моторного (транспортного) бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду на легковому автомобілі в країни Європи подорожчає на 28 грн - до 312 грн, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову подорожчає на 20 грн - до 246 грн, вартість річного полісу в Європу зросте на 246 грн - до 2733 грн, у Росію, Білорусь і Молдову - на 98 грн, до 1092 грн.

Як повідомила прес-служба бюро, відбулася регламентна процедура перерахунку (коригування) страхових платежів, у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Як повідомляв УНІАН, страхові поліси «Зелена карта» з 20 лютого вже подорожчали на 8% річних.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» функціонує з 1951 року. Основна мета системи - врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. У 1998 році Україна стала 40 членом системи.