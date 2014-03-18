Придніпровська залізниця перевезла у спецвагонах 156 осіб з обмеженими фізичними можливостями

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-лютому 2014 року перевезла у спеціальних вагонах 156 осіб з обмеженими фізичними можливостями, згідно з їхніми заявками, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, найбільш популярними маршрутами поїздів, у складі яких курсували спецвагони Придніпровської магістралі, були Севастополь - Київ - Сімферополь, Дніпропетровськ - Львів, Донецьк - Севастополь, Дніпропетровськ - Одеса, Дніпропетровськ - Київ, Львів - Сімферополь, Київ - Ужгород, Москва - Севастополь - Євпаторія та інші напрямки.

Вагони для людей з особливим потребами включаються до складу поїздів за наявності заявки. Замовити такий вагон можна на будь-якому вокзалі не менш, ніж за 5 днів до передбачуваної дати поїздки, отримавши у чергового вокзалу бланк заяви. Спецвагоны для осіб з обмеженими фізичними можливостями обладнані гідравлічними підйомниками для інвалідних візків, розширеними дверними проходами, тамбурами і спеціальними туалетами.

Як нагадали в прес-службі, перед посадкою пасажири даної категорії або супроводжуючі їх особи мають завчасно звернутися до чергового вокзалу, щоб зареєструватися і отримати інформацію про розташування причіпного спецвагона у складі поїзда, а також за допомогою під час посадки у вагон або з доставкою в вагон ручної поклажі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році облаштували вокзали і станції країни з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, облаштували вокзали і станції пандусами та спусками до пасажирських платформ.

«Укрзалізниця» у 2013 році також створила групи допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями на вокзалах «Приміський» станції «Київ-Пасажирський», на станції «Дарниця», на зупиночних пунктах «Караваєві дачі» та «Лівий берег».

Довідка УНІАН. На залізницях України є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів у візках, у кожному з них є салонний візок, що дозволяє пересуватися по проходу вагона. При цьому для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями у кожному вагоні виділено 6-8 посадочних місць, про які інформують надписи «Місця для інвалідів».

Всі 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem мають по два пристосованих для перевезення інвалідів місця, два чеських шестивагонних міжрегіональних двоповерхових електропоїздів подвійного струму Skoda - чотири місця, а також один девятивагонный міжрегіональний поїзд локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - два місця.