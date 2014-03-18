«Укрзалізниця» за два місяці недоотримала понад 76 млн грн за перевезення пільговиків

Згідно з повідомленням, за вказаний період залізниці країни перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 84,4 млн грн, а компенсації отримали 8,3 млн грн, тобто менше 10% від необхідної суми.

"Показник компенсацій за два місяці поточного року значно погіршився порівняно з показником за відповідний період минулого року, коли залізницями України було перевезено пільгових категорій громадян на суму 83,3 млн грн, а отримана компенсація в розмірі 22 млн грн, або 26%", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у далекому та приміському сполученнях у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

«Укрзалізниця» в січні 2014 року недоотримала 19,3 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

За даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-лютому 2014 року скоротили пасажироперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,6% - до 63,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Однак із року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.