"Укртрансінспекцію" реорганізують найближчим часом

Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті "Укртрансінспекцію" найближчим часом буде реорганізовано. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це в зверненні до колективу заявив новий голова "Укртрансінспекції" Валерій Черненко.

«Найближчим часом буде проведена реорганізація "Укртрансінспекції". Так, територіальні органи "Укртрансінспекції" позбавлять статусу юридичних осіб. Крім того, низку функцій, які покладені на "Укртрансінспекцію", буде передано іншим органам виконавчої влади - залишимо лише надання адміністративних послуг і здійснення державного контролю. Не приховуватиму, будуть значні кадрові зміни як в апараті "Укртрансінспекції", так і в регіонах», - цитує прес-служба Черненка.

За словами нового голови відомства, його першорядним завданням на новій посаді буде викорінення корупції в держінспекції.

«Першим моїм завданням буде викорінення будь-яких проявів корупції. Зокрема, я посилю контроль за розподілом, оформленням і видачею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, - сказав Черненко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 березня призначив Валерія Черненка головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

Довідка УНІАН. Валерій Черненко раніше обіймав пост голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена указом президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. «Укртрансінспекція» займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.



